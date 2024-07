Geen plek voor minderjarigen op Waagplein tijdens halve finale EK

De gemeenteraad stemde deze week met een grote meerderheid voor het voorstel van lokale partij OPA om ook minderjarigen toe te laten op het Waagplein. "Het is een volksfeest. Voor jong en oud een bijzondere wedstrijd om naar uit te kijken", stelde de partij.

Maar er werden ook kanttekeningen door raadsleden geplaatst: het moest wel haalbaar zijn voor de organisatoren. En daar is het uiteindelijk op stukgelopen, laat de Stichting Evenementen Waagplein aan mediapartner Streekstad Centraal weten.

Tijdens finale wel?

"We hebben, samen met het gemeentebestuur, echt zitten kijken naar een oplossing", zegt Sil Vendel van Café 't Hartje, namens de stichting. "Maar het is voor ons niet te doen. Als een achttienplusser een drankje koopt voor een minderjarige zijn wij verantwoordelijk."

Er is nog overwogen om meer- en minderjarigen te scheiden, met aparte terreinen. "Maar daar is het te kort dag voor", zegt Sil. "Het is gewoon niet haalbaar." Vooral ook omdat een evenement met achttienminners extra kosten met zich meebrengt.

Ook de gemeente vindt het jammer dat dit nu niet kan, maar heeft begrip voor het besluit. Wel belooft zij dat, wanneer Oranje de finale haalt, zij er alles aan wil doen om zondag op het Waagplein een kijkavond voor alle leeftijden samen te realiseren.