Noord-Holland ontwaakt in nat landschap: 'Hemelsluizen gingen open'

Vanwege zware onweer en hagelbuien kondigde het KNMI gisteren code rood af. Op een paar omgevallen bomen, weggewaaide stoelen en waterplassen na, viel het mee met voorspelde weerturbulentie.

Flink veel regen

Wel viel er veel regen. Volgens NH-weerman Jan Visser 'werden de hemelsluizen' gisteren geopend. Zo viel in Oosthuizen 31 millimeter regen. Wat vooral opviel was de grote hoeveelheid regen in korte tijd, aldus Visser. "Op sommige plekken viel 10 millimeter regen in minder dan 10 minuten. Dat is heel flink."

Vandaag ziet er weer er 'vriendelijk' uit en schijnt op veel plekken in de provincie de zon. Af en toe vergezeld door een plaatselijk buitje. Later in de middag wordt het droger en laat de zon zich vaker zien. De temperatuur kan daarbij oplopen tot ongeveer 21 graden.

Zonnig vooruitzicht

Morgen is er over het algemeen sprake van meer bewolking, maar valt het wat betreft regenbuien mee. In tegenstelling tot vrijdag. Dan neemt de neerslagkans toe en zakt de temperatuur. Hetzelfde geldt voor zaterdag.

Volgende week loopt de temperatuur weer wat op tot 21 graden. Visser is voorzichtig positief: "Later in de week wordt het op sommige plekken in de provincie 25 graden."