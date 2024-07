Verloren Rolex uit darmkanaal koe na 50 jaar gerepareerd door horlogemaker Kalle Slaap

Half juni schrijft de BBC over een door een koe opgegeten Rolex die na vijftig jaar weer gevonden is. De horlogewereld smult van dit verhaal en nu gaat het gerepareerd worden bij horlogemaker Kalle Schaap in Grootschermer.

Live op YouTube

De eigenaar van het gevonden horloge in Engeland is meneer Steele. De boer verloor in 1974 zijn Rolex in het weiland en dankzij een metaaldetector werd het horloge afgelopen maand teruggevonden.

Steele wil het horloge graag laten repareren en via zijn inmiddels volwassen kleindochter komt hij terecht bij Kalle Slaap in Grootschermer. "Via ons YouTube-kanaal Chronoglide kijkt iedereen live mee terwijl ik horloges aan het repareren ben", vertelt Kalle. "Het YouTube-kanaal heeft meer dan 34.000 abonnees en daardoor hebben we een goede naam in de horlogewereld."