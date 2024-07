Bezorgdheid om vermiste Venneper (41), vertrok weken geleden op dochters fiets

Wit vertrok de bewuste dag rond 11.45 uur op de fiets van zijn dochter, een lichtblauwe kinderfiets met witte banden en een rek op de voorkant. Wit is 1,87 lang, heeft blond haar en is kalend. Hij had op dat moment een zwarte laptoptas en een sporttas bij zich. Het is niet bekend waar hij naartoe ging, maar hij fietste richting het Flierveld.

Zijn familie heeft zijn vermissing gemeld

Zijn familie heeft zijn vermissing bij de politie gemeld. Wanneer dat precies was, kan de woordvoerder niet zeggen. De politie heeft daaropvolgend zijn kenteken nagelopen, zijn bankrekeninggeschiedenis bijgehouden, zijn telefoon gecontroleerd en mogelijk relevante camerabeelden bekeken, zoals gebruikelijk is bij vermissingen. Dat leverde onvoldoende op, vertelt de woordvoerder.

De agenten hebben daarom aan de familie toestemming gevraagd om naar buiten te treden, in de hoop tips te ontvangen. Wie Wit heeft gezien, wordt gevraagd informatie met de politie te delen op 0800-0670.