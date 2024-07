'Herkenbare' koffers met stickers en lintjes raken juist vaker kwijt

"We begrijpen dat het fijn is om je koffer zo herkenbaar mogelijk te laten zijn, zodat je op bestemming meteen je koffer tussen al die andere bagage herkent. Maar die koffers zorgen wel voor verstoring, en het kan er voor zorgen dat je op je bestemming zonder koffer aankomt", legt een woordvoerder van Schiphol uit.

Stickers en sjaaltjes

Het zorgt vooral voor problemen in het bagagesysteem. Sjaaltjes en andere aanhangsels kunnen in het systeem - een netwerk van achtbanen - blijven hangen. Het merendeel van de storingen van het systeem wordt veroorzaakt door dit soort aanhangsels.



Ook oude labels of stickers zijn een probleem, want in het carrousel kan ook de verkeerde code worden gescand door de computer. Die bagage wordt dan naar een aparte afdeling gestuurd waar de bagage handmatig moet worden gescand door de medewerkers. Hierdoor kan een koffer wel eens een vlucht missen.

Afwijkende bagage

Ook backpacks kunnen voor problemen zorgen, omdat hier veel losse onderdelen aan zitten. Deze moeten daarom ingeleverd worden bij de balie voor odd-size luggage (afwijkende bagage). Stickers ter versiering, dus zónder streepjescode, zorgen niet voor problemen.

Bagagemedewerkers vinden het wel eens frustrerend als ze het weer eens mis zien gaan. Zo vertelt bagagemedewerker Wout Moerkens uit Purmerend: "Ik zie meestal wel koffers met stickers of lintjes eraan, of met labels van de vorige vlucht, wat voor ons weer moeilijk is omdat we dan niet weten welke we moeten scannen", legt hij uit.