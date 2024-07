Noodweer in de regio: shelfcloud boven Amstelland en stroomuitval in Haarlemmermeer

Wel melden meerdere Hoofddorpers dat het onweer voor stroomuitval heeft gezorgd. Dat heeft vaak te maken met de aardlekschakelaar, die bij blikseminslag in de buurt kan uitschakelen om elektrische apparaten in de woning te beschermen.

Als de aardlekschakelaar is uitgeschakeld, kun je die doorgaans zonder problemen weer inschakelen. Als dat niet lukt, is de kans aanwezig dat de schakelaar defect is.