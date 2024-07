Vlotbruggen: even oud als het Noordhollandsch Kanaal en net zo uniek

Vlotbruggen

Over een kanaal, dat grote zeeschepen met hoge masten moet faciliteren, kunnen natuurlijk niet om de haverklap bruggen een obstakel vormen. Aan de andere kant mag het water ook geen onneembare scheiding opleveren voor de Oost-Westverbindingen in de provincie.

Dat leidt tot een unieke Noord-Hollandse oplossing: de vlotbrug. "Het moest goedkoop", verklaart Gonno Leendertse van het Zijper Museum: "Mensen moesten bij nacht en ontij naar de andere kant van hun land kunnen en daar past dit wel bij: een beetje improviseren met wat mogelijk is en wat ook nog goed betaalbaar is."

Het unieke ontwerp van de vlotbrug is Noord-Hollands erfgoed. Er waren er 18 gepland, maar het was niet zeker is of ze er ook allemaal gekomen zijn. Wat wel vaststaat is dat we er nu nog maar een handvol over hebben, vooral in gemeente Zijpe. Daar moeten we zuinig op zijn, vindt Gonno, ook als er stemmen opgaan om ze nu maar eens te vervangen, nadat er weer een ongeluk mee gebeurd is: "Vanuit het oogpunt van cultureel erfgoed is het geweldig dat we ze hebben."

