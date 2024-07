Zo trok 'meevallend' noodweer over de provincie: code oranje niet meer van kracht

Het KNMI had vanaf 18.00 uur code oranje afgekondigd voor Noord-Holland. Later werd dat bijgesteld naar 19.00 uur. Vanaf dat moment bereikten de eerste onweers- en regenbuien het zuiden van de provincie. De weerwaarschuwing is inmiddels ingetrokken: er geldt vanaf kort na 21.00 uur geen weerwaarschuwing meer.

Harde wind op Schiphol

Volgens weerman Visser had Noord-Holland het ergste noodweer rond 20.30 uur gehad. Plaatselijk is het wel vrij heftig geweest, zegt hij. Zo werd er bij Schiphol kort voor 20.00 uur een windstoot van 105 kilometer per uur gemeten. "Ook zie je veel beelden van slagregens voorbijkomen. Toch lijkt het allemaal mee te vallen."

De weerman waarschuwt dat er later op de avond nog wat regen over de provincie kan trekken. "Het onweer is nu wel weg."

Shelfcloud boven Amstelland

Boven Amstelland doemde rond 19.15 een zogenaamde shelfcloud op. Zo'n wolk, letterlijk vertaald een plankwolk, verschijnt vaak vlak voor een hevige onweersbui. Zie de foto hieronder.

