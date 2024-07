Wiet-inpakkers coffeeshop voor de rechter: "Dacht dat het gedoogd werd"

De advocaten zeggen totaal geen begrip te hebben voor die eis, 'omdat het allemaal het gevolg is van het gedoogbeleid'. Ook de lengte van het voorarrest stuit hen tegen de borst. "Vijf dagen vastzitten past niet bij het huidige beleid, juist omdat de situatie door de overheid zelf is gecreëerd", betoogt advocaat Gijsberts, die de 58-jarige vrouw bijstaat. "Het OM seponeert regelmatig, dit is een uitstervend ras van zaken."

Gijsberts en de andere advocaten benadrukken dat de aangetroffen drugs bovendien niet goed is gewogen. "Het zal echt niet drie kilo zijn geweest", aldus Gijsberts, "maar ik hoor het OM zeggen dat het 100 kilo is geweest." Er zijn volgens hem niet-geijkte weegschalen gebruikt en het verpakkingsmateriaal zou zijn meegewogen, waardoor het OM niet weet om hoeveel het exact ging.

Alleen tag onvoldoende bewijs

De advocaat van de jongste verdachte (31) betoogt dat er 'geen bewijs is dat hij in de ruimte is geweest, laat staan dat hij daar heeft gewerkt'. Het feit dat er ook aan zijn sleutelbos een tag is gevonden die hem toegang tot de verborgen ruimte verschafte, is onvoldoende, vindt hij. "Er zijn geen beelden, er is geen verklaring, er zijn geen vingerafdrukken, er is alleen een tag."

Daar gaat de politierechter in mee. "Ik vind dat er onvoldoende bewijs is dat hij op de hoogte was van de drugs in het pand." Wel is duidelijk dat hij op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek een tas met softdrugs kreeg overhandigd en die dus in bezit had. Ook heeft de man verklaard dat hij de drugs moest vervoeren. "Maar dat is hem niet ten laste gelegd", aldus de rechter, die hem vrijspreekt.

Voor de andere drie verdachten gaat de rechter wel mee in de eis van het OM. Hoewel ze erkent dat de drugs niet juist zijn gewogen, 'is wel duidelijk dat om grote hoeveelheden gaat'. Ook de paradox van het achterdeurbeleid weegt ze mee, maar in tegenstelling tot coffeeshophouders zijn deze verdachten 'niet gedwongen tot het begaan van deze feiten'.