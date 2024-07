Kolenkitbuurt reageert op sloop- en nieuwbouwplannen: "Denk dat er yuppen komen"

Volgens de gemeente krijgen reguliere huurders de mogelijkheid om terug te keren naar een gerenoveerde woning of een nieuwbouwwoning. "Deze huurders kunnen er ook voor kiezen om met de stadsvernieuwingsurgentie te verhuizen naar een andere woning buiten de buurt", zegt de gemeente. Toch is niet elke buurtbewoner blij met de pannen. "Ik vind het goed hier nu zo. Verhuizen is moeilijk en duur. Maar niets aan te doen. De eigenaar wil het", zegt hij.

In totaal zullen er 222 woningen worden gesloopt en komen er 385 nieuwbouwwoningen terug. De bewoners van het Piet Paaltjenspad moeten er sowieso uit, want die huisjes krijgen een andere, maatschappelijke bestemming. Een bewoner van een van de woningen laat weten het erg jammer te vinden dat hij weg moet. Wel vertelt hij dat hij al wist van de plannen voordat hij de woning betrok. "Ik heb bericht gekregen. Ik moet eruit. Of ik terugkom in de buurt is niet gegarandeerd. Het is wel een leuke buurt, het winkelcentrum is vlakbij. Met kou en regen ben je er in 5 minuten. Dat ga ik wel missen", vertelt hij.

De eerste sloop-nieuwbouw zal naar verwachting eind 2025 kunnen starten en tot halverwege 2029 duren.