Natuurbegraafplaats vol kunstwerken, zo probeert Dirk het leed te verzachten

Leijen heeft inmiddels al zeker honderd kunstwerken gemaakt, maar toch is elk kunstwerk uniek, zegt hij. "Ik gebruik geen vaste vorm voor bijvoorbeeld hartjes, dan wordt het onpersoonlijk. Daarom maak ik die elke keer opnieuw met de hand."

Daarbij gebruikt hij ook alleen bloemen uit de natuur. "Dus in de winter heb je weer andere bloemen dan in de zomer, dat maakt het ook leuk. En met dit alles hoop ik vooral dat de pijn van zo'n dag, wat al niet de leukste dag is voor de mensen die hier komen, te verzachten."