Dolfijn in het Noordzeekanaal trekt veel bekijks: "Ik sta hier al vijf uur"

De verdwaalde dolfijn die op dit moment baantjes trekt door het Noordzeekanaal bij Velsen trekt veel bekijks. Langs het kanaal in IJmuiden staan tientallen mensen. Sommigen zijn uitgerust met enorme toeters van telelenzen om de bijzondere exoot vast te leggen, als hij zich laat zien. Want ook in onderstaande video is het dier best verlegen.