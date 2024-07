Ongeluk in Hoorn, vermoedelijk door defecte verkeerslichten door stroomstoring

Rond 15.00 uur vanmiddag ging het mis op de Provincialeweg in Hoorn. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat ten tijde van het ongeluk de verkeerslichten het niet deden op de kruising. Het is alleen nog niet duidelijk of dit ook de oorzaak van het ongeluk was.

Er werd ook een ambulance voor het ongeluk opgeroepen, maar het is niet bekend of er ook een gewonde mee naar het ziekenhuis is genomen. Op foto's is te zien dat de betrokken auto's flink zijn beschadigd. Door het ongeluk kwam er ook olie op het wegdek, wat opgeruimd wordt.

Stroomstoring

Vlak bij de plek van het ongeluk woedde vanmiddag kort een brand in een verdeelstation. Dat zorgde voor een stroomstoring in een deel van Hoorn. Mogelijk zorgde dat ervoor dat de verkeerslichten op de kruising niet werkten.