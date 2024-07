Bij iedere storm houdt Marieken haar hart vast: "Als deze populier omgaat, ligt 'ie op ons huis"

Takbreuk komt bij Canadese populieren wel vaker voor, vooral als ze hun veertigste levensjaar voorbij zijn. De drie populieren op de Draaierschans zijn in 1974, vijftig jaar geleden, geplant. "[Takbreuk] treedt het gehele jaar door op maar vooral in de zomer, als de bomen in blad staan", aldus de onderzoekers in hun rapport. Extra gevaar is dat de bomen schijnbaar zonder aanleiding, dus ook bij windstilte, hun takken verliezen.

Van der Leest is naar eigen zeggen niet bang uitgevallen, maar zit met storm toch wat zorgelijk in haar huis. "Als zo'n tak valt, is het geen kleintje. Het is praktisch een hele boom die naar beneden komt." Naar eigen zeggen liggen er al regelmatig kleinere takken in haar achtertuin.

Bomenkap

Amsterdam is bekend met het probleem. Een aantal jaren terug maakte de gemeente bekend dat de ruim 7000 Canadese populieren zijn onderzocht en dat er ruim 900 gevaarlijke exemplaren met spoed zouden worden gekapt. De drie populieren op de Draaierschans vielen buiten het onderzoek: Weesp was destijds nog een zelfstandige gemeente.

Inmiddels zijn ook de drie bomen op de schans in Weesp bij de gemeente Amsterdam in beeld. Net als alle andere Canadese populieren binnen de gemeentegrenzen is het de bedoeling dat ze op termijn zullen verdwijnen. Wanneer precies, is niet duidelijk. Het is beleid dat er, als het even kan, een andere boom voor terug wordt geplant.

Meneer en mevrouw Van Leeuwen maakt het niet zo veel uit. "Er zijn in al die jaren zoveel bomen bijgekomen", zegt mevrouw van Leeuwen. Ze zegt blij te zijn met alle bomen om het huis.

Marieken van der Leest zegt ook in haar nopjes te zijn met al het groen, al hoopt ze op een kleinere boom. "Een wilg bijvoorbeeld. In ieder geval een boom die niet zo hoog wordt."