Aanvaller Zandvoortse strandtenthouder schaamt zich: "Ik was een tikkende tijdbom"

F.B. was naar het Zandvoortse strand gegaan voor wat verstrooiing. Hij zat namelijk in een rotperiode. Hij was geschorst van de plek waar hij begeleid woonde en kon wel een verzetje gebruiken.

In Zandvoort maakte hij met een vriend drie flessen wijn soldaat. En dat terwijl hij weet dat hij niet tegen alcohol kan. ''Ik was door de drank een tikkende tijdbom. Nuchter ben ik een heel ander persoon. Maar ik wil mezelf daar niet achter verschuilen en hoop dat dit een heel grote les is. Ik werk er hard aan om van het probleem af te komen. Ik wil dat mensen trots op me zijn en Nederlanders gaan zeggen dat er ook goeie Marokkanen zijn.''

Vierduizend reacties op Dumpert

Advocaat Kneepkens zei niet om de beelden van de mishandeling heen te kunnen. Wel vroeg hij aandacht voor de drek die zijn cliënt over zich heen had gekregen nadat de beelden op mediawebsite Dumpert waren geplaatst en 4.000 reacties hadden uitgelokt. ''En allemaal heel ernstig'', zei Kneepkens. ''Er is zelfs opgeroepen hem te executeren.''

De officier van justitie vond de feiten ernstig. Dat de dader was doorgegaan met vuistslagen uitdelen toen Priester al op de grond lag, rekende ze hem zwaar aan. ''Het had verkeerd kunnen aflopen'', zei ze. Opgeteld bij het strafblad dat hij heeft en het feit dat de mishandeling plaatsvond tijdens een proeftijd, vond ze het ernstig genoeg om vijftien weken gevangenisstraf te eisen, waarvan acht weken voorwaardelijk.

'Extreme monsters in Zaanstad'

Ondanks de smeekbede van F.B. hem niet terug te sturen naar de gevangenis. "Ik wil niet meer naar Zaanstad, daar zitten extreme monsters." De rechter zei niet om een celstraf heen te kunnen. Die viel wat milder uit dan de eis van de officier van justitie. Daarin speelde overleg met reclassering een rol. De instantie die verdachten en daders begeleidt, ziet kansen voor hem.

Na een korte beraadslaging kwam ze tot haar vonnis van tien weken waarvan zes weken voorwaardelijk en verlenging van de proeftijd met een jaar. Ook moet F.B. het slachtoffer 1.700 euro aan immateriële schadevergoeding betalen.