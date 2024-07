Kogel door de kerk: Eemnes komt met mega-zonneveld

Eemnes keek al een tijdje hoe het kon bijdragen aan het opwekken van duurzame energie, zoals alle Nederlandse gemeenten dat doen voor de regionale energiestrategie. Eemnes sprak zich eerder fel uit tegen het plaatsen van windturbines, waardoor er gekeken werd naar wat er dan wél kon. Dat blijkt nu een flink veld aan zonnepanelen te zijn.

De gemeente spreekt van een 'substantieel bod'. Naast de 25 gigawattuur wordt er nog eens verder gekeken of daar nog 10 gigawattuur bij kan komen.

Nog onbekend hoe groot

Het zonneveld komt in de Zuidpolder, maar de exacte locatie en de grootte van het zonneveld moeten nog worden bepaald. Eerder werd er gesproken over een stuk grond van ter grootte van 35 voetbalvelden, maar dat staat nog niet vast. Daar beslist de gemeenteraad op een later moment over.

Wel is nu bepaald dat de zonnepanelen 'landschappelijk worden ingepast'. Dat wil zeggen dat er zoveel mogelijk gekeken wordt naar het beschermen van de natuur en behoud van de leefomgeving voor bloemen en planten.