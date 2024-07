Geen grote schermen tijdens EK-finale door politietekort, wel verruiming terrasregels

Op het Museumplein, waar vanuit supporters om werd geroepen, komt er dus geen groot scherm. Mocht het Nederlands elftal namelijk de finale winnen, dan is er een groot aantal agenten nodig om de huldiging in goede banen te leiden.

Die huldiging moet dinsdag dan gaan plaatsvinden. Of dat met een rondvaart door de grachten gaat worden, is nog niet duidelijk. De laatste keer dat Oranje werd gehuldigd met een rondvaart door de grachten was na het WK in 2010, toen Nederland tweede werd. Er kwamen meer dan 700.000 mensen naar de stad.

Terrasregels

De gemeente verruimt vanaf de halve finale wel de terrasregels voor de horeca. De terrassen mogen een uur langer openblijven; tot 01.00 uur in plaats van middernacht. Ook mogen horecaondernemers een tap op het terras zetten en mogen er buiten schermen worden geplaatst, mits die naar binnen gericht zijn.

Horecaondernemers moeten zelf de buren informeren over de verruimde regels. Daarnaast moet op elk terras iemand toezicht houden. De verruiming van de regels geldt niet voor de eventuele huldiging op dinsdag.

Westergasterras

Het Westergasterras was tijdens de kwartfinale de enige locatie met een vergunning voor zo'n groot scherm. Die vergunning moest voor 26 april worden aangevraagd. Kaartjes om daar de halve finale te kijken waren echter na twintig seconden al vergeven. Mensen boden later op de dag de gratis kaartjes aan voor hoge prijzen, tot afschuw van de organisatie.