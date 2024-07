Fatbikecontrole: "Liever bon voor 13-jarige, dan een verkeersslachtoffer van dertien"

Haarlem ijvert samen met vijftig andere gemeenten in Den Haag om snel betere regelgeving te krijgen. Ze zien het liefst dat de fatbikes als brommers te boek staan, waar een helmplicht en een leeftijdslimiet bij hoort. Zo lang dat nog niet is geregeld, worden de snelheidscontroles opgevoerd. Dit jaar zijn 250 speciale rollentestbanken door de politie in gebruik genomen.

Opgevoerde fatbike

De politie in Noord-Holland gaat sinds vier maanden met dit apparaat de straat op. Vanochtend krijgen dertien bestuurders een bekeuring, waarvan twee voor een opgevoerde fatbike. Eén van hen is dertien jaar. Vanwege zijn leeftijd hoeft hij maar de helft van de boete van 290 euro te betalen.

Eén van de andere fatbikers mag doorrijden, omdat zijn fiets keurig aan de limiet van 25 km/u voldoet. Hij weet ondertussen beter, want hij liep al eerder tegen de lamp. "Ik heb 'm net terug. Hij was ingenomen voor opvoeren. Hij ging vijftig." Nu doet hij het rustig aan. "Ik geniet er nu gewoon van."

