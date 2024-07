'Te hoog, te breed, te groot': luid protest in Bergen om plannen voor nieuw dorpsplein 

Dat burgers vooraf ook geen inspraak hebben gehad op het huidige plan, stuit bewoners het meest tegen de borst. In 2015 is door de gemeenteraad een structuurvisie vastgesteld. "Toen is er wel een mogelijkheid geweest voor participatie", legt een woordvoerder van de gemeente Bergen uit. "Ze kunnen nu zienswijzen indienen, maar er is inderdaad geen participatie geweest."

'Iedereen heeft het erover'

Het doel van de bijeenkomst was om voor de deadline van 10 augustus zo veel mogelijk zienswijzen te verzamelen. Om mensen hierbij te helpen, brengt de bewonersvereniging een website in de lucht en worden er mogelijk ook nog inloopmiddagen georganiseerd. Of het verschil gaat maken, is nog maar de vraag. Een ding is duidelijk: "Het leeft in het dorp. Iedereen heeft het erover", aldus Henk Vriesman.