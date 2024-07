Korte stroomstoring in Hoorn door brand in verdeelstation

De eerste meldingen van de brand kwamen rond 13.50 uur binnen. Op de website van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat dat de brand woedt in een verdeelstation. De brandweer kon niet meteen beginnen met blussen vanwege het gevaar van de elektriciteit in combinatie met water. Volgens een NH-verslaggever ter plaatse was de brand rond 15.25 uur geblust.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat aan NH weten dat er in het huisje en op het dak een flinke brand heeft gewoed. Er waren geen mensen aanwezig en er zijn dus ook geen gewonden gevallen.

Vanwege de brand zijn de naastgelegen panden van Carpetright en Bouchier Sports Center ontruimd. Ook zijn er drie panden die achter het verdeelstation lagen ontruimd, zegt de woordvoerder. De medewerkers zijn naar huis gestuurd.

Stroomstoring

Volgens netbeheerder Liander zaten in ieder geval 41 straten in Hoorn zonder stroom. De stroomstoring leek ongeveer gelijktijdig met het blussen van de brand opgelost.

De brandweer schaalde wel enorm op, wat betekent dat er veel brandweerwagens en andere hulpdiensten richting de brand gingen. Volgens de woordvoerder was dat vanwege de stroomuitval. "Dat was vooral uit voorzorg. Ook omdat er een ziekenhuis (Dijklander Ziekenhuis, red.) in het gebied ligt."

Het is niet duidelijk of de stroomvoorziening van het ziekenhuis in gevaar is geweest. Ook is niet bekend of het Dijklander Ziekenhuis iets heeft gemerkt van de korte stroomstoring.