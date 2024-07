Teleurstelling bij spoken word-artiesten na mislopen subsidie: "Het voelt machteloos"

Jong talent

Mahat Arab is begonnen bij Poetry Circle in Tilburg en woont nu in Amsterdam: "Ik heb zo veel vrienden gemaakt dankzij het programma. Het is veel meer dan een reeks workshops, het is echt een familie die door heel Nederland zorgt voor een doorstroom van jong talent. Veel van mijn vrienden van Poetry Circle staan nu op grote festivals en podia als Oerol en Nacht van de poëzie."

Zonder de 250.000 euro subsidie zal het programma na 2024 stoppen. "De reacties online zijn overweldigend maar ook hartverscheurend. Er zat een reactie bij van iemand die zei: 'Ik had net de moed verzameld om me in te schrijven en nu stopt het.' Ja, dat is wel heel confronterend", zegt De Rooij. Poetry Circle is deels gefinancierd door de negen steden waar ze actief zijn. De Rooij: "We zijn niet volledig afhankelijk van de subsidie maar we hebben het nodig om de centrale organisatie draaiende te houden. Nu vragen we deelnemers 150 euro voor het traject van een half jaar. Als we die prijs omhoog moeten gooien, sluiten we ook veel mensen uit en dat willen we niet."

Petitie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil niet ingaan op vragen van AT5 over de afwijzing van de subsidie. Ze gaan individueel met de aanvragers in gesprek als daar behoefte aan is. Er is door Poetry Circle een petitie gestart tegen het besluit van het fonds, deze is inmiddels meer dan duizend keer ondertekend. Ook gaat de stichting nog officieel in beroep tegen het besluit.