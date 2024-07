Eventuele huldiging Nederlands elftal op dinsdag

De laatste keer dat Oranje werd gehuldigd met een rondvaart door de grachten was na het WK in 2010, toen Nederland tweede werd. Er kwamen meer dan 700.000 mensen naar de stad. Dat was ook op een dinsdag.

Grote schermen?

Het is nog de vraag of een eventuele finale op grote schermen in de stad zijn te zien. Voor de halve finale van morgen is dat in ieder geval niet het geval.

Het Westergasterras was tot nu toe de enige locatie waar een groot scherm stond, omdat het café als enige op tijd was met het aanvragen van een vergunning. Kaartjes om daar te kijken waren echter na twintig seconden al vergeven. Mensen boden later op de dag de gratis kaartjes aan voor hoge prijzen, tot afschuw van de organisatie.

De halve finale tegen Engeland begint morgen om 21.00 uur.