Met 58 Waarlanders in de EK-bus naar Dortmund: "Dresscode is oranje"

Normaal gesproken huurt organisator René Stoop een tourbus om vanuit Waarland het hele land door te crossen om voetbalclub AZ te supporten. Maar deze keer gaat de bus verder dan normaal, namelijk richting de halve EK-finale in Dortmund.

"We hadden wel drie bussen kunnen vullen, zoveel aanmeldingen hadden we", zegt Stoop enthousiast als hij de telefoon opneemt. Het idee ontstond nadat Nederland met 3-0 won tegen Roemenië vorige week. René werd door zijn vrienden gevraagd of het niet mogelijk was om met hún Waarland-tourbus richting de halve finale te rijden. "Mensen vroegen mij: 'Moeten wij daar niet eens heen?'"

Jong en oud

En zo geschiedde. De oproep verspreidt zich snel en binnen de kortste keren zijn de 58 plaatsen in de bus gevuld. Jong en oud geeft zich op om woensdagochtend richting Dortmund te vertrekken. "Mensen tussen de 15 en 80 jaar hebben zich aangemeld."

René vindt het extra leuk dat de tourbus ook jong publiek aantrekt. "Het is toch mooi voor die jeugd dat ze dit mee kunnen maken", zegt hij. Wel zegt hij de ouders van de minderjarige fans nog even te hebben gebeld voor toestemming.

Voorbereiding

Ondertussen is René afgelopen week druk bezig geweest met de voorbereidingen voor deze grote dag. In de groepchat stuurt hij de meerijders updates en tips door. "Ik denk dat de meesten van hen nog nooit het EK in een fanzone heeft meegemaakt. Ook voor mij is het de eerste keer. Dat vergt dus wel wat voorbereiding", zegt René. "De dresscode heb ik ook nog even geappt", zegt hij lachend. "Wat denk je? Oranje natuurlijk."

Ook tipt hij de EK-fans om een poncho mee te nemen voor een eventuele regenbui. "Maar hopelijk regent het alleen maar doelpunten", zegt René. "Aan de goede kant dan, hè!"

De initiatiefnemer heeft er zelf in ieder geval heel veel zin in. "En hopelijk gaan we met de overwinning woensdagavond weer terug naar huis."