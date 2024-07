Noodoplossing ondergelopen fietspaden in duinen mislukt: Fietsersbond is niet blij

Fietsersbond kritisch op PWN

"PWN had al voor het zomerseizoen maatregelen moeten nemen bij de ondergelopen paden", zegt René Rood van de Fietsersbond. "Bij Duin en Kruidberg is het nu zo diep dat je er bijna een pont kan laten varen. Ik snap bijvoorbeeld ook niet dat de eigenaar van strandtent Parnassia nog niet in verweer komt. Het gaat om zijn klanten."

Een medewerker van Parnassia aan Zee laat weten dat de strandtent wel degelijk in verzet is. "We zijn in overleg met PWN, want we zijn al maanden veel minder goed bereikbaar voor fietsers. Dat gaat niet alleen om fietspaden die onder water staan, maar ook om de paden die door stuifzand zijn geblokkeerd. We missen hierdoor klanten, het gaat echt ten koste van onze omzet."

René Rood van de Fietsersbond hoopt op een echte oplossing voor de problemen. "Het water moet uiteindelijk weg, de paden moeten toegankelijk worden. Op de Waddeneilanden zijn ze bijvoorbeeld vindingrijk. Daar worden hele bruggen aangelegd over de paden die onder water staan. Daar gaat het vooral om economische belangen. PWN denkt hier vooral aan het ecologische belang. We hopen in gesprek te kunnen blijven over oplossingen voor wandelaars en fietsers."