Onderzoek bevestigt grensoverschrijdend gedrag en angstcultuur bij ITA

De onderzoekers concluderen dat de cultuur binnen het theatergezelschap niet veilig en inclusief genoeg is geweest, zo laat ITA weten. In totaal heeft een derde van de medewerkers te maken met grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek geeft aan dat dit te maken heeft met sterke hiërarchische verhoudingen binnen ITA waardoor er een angstcultuur heeft kunnen ontstaan.

Intimidatie en machtsmisbruik

Naast intimidatie zou er ook sprake zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meerdere medewerkers vertelden aan de onderzoekers over seksuele opmerkingen die gemaakt worden of seksuele avances die gemaakt worden door een collega.

In oktober vorig jaar liet ITA al weten onderzoek te gaan doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen de toneelgroep. De aanleiding hiervan was een bericht van actrice Hélène Devos, die zei dat ze jarenlang getuige en slachtoffer was van mentale en fysieke mishandeling.

Oud-medewerkers

Geconstateerd wordt dat bij oud-medewerkers intimidatie en machtsmisbruik het meest is voorgekomen. Het gaat om zo'n twintig oud-medewerkers waarbij de voorvallen betrekking hebben op werk en prestatiedruk. "Deze druk werd uitgeoefend door de leiding, die zich vertaalde in geforceerd over grenzen gaan van medewerkers. 'Nee was geen optie', zo schrijft een oud-medewerker", aldus het rapport.

Het ongewenst gedrag is de afgelopen jaren normaal geworden, stelt het rapport. De oorzaken daarvan zouden onder andere een gebrek aan open aanspreekcultuur, onduidelijk leiderschap en een onveilige meldcultuur zijn.

Wel concludeert het onderzoek dat ITA in een 'transitiefase zit en er positieve verandering plaatsvindt op het gebied van sociale veiligheid'. "Medewerkers stellen dat de huidige directie bezig is met het neerzetten van een cultuur gekenmerkt door openheid, transparantie en veiligheid." De directie van ITA zegt de aanbevelingen van het onderzoeksbureau over te nemen.

Minder subsidie

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat ITA twee miljoen minder subsidie van het Rijk krijgt. De Raad voor Cultuur gaf sprak toen in een advies aan het theater uit deze niet langer als groot gezelschap te zien, waardoor de geldkraan deels dicht gaat. ITA vroeg 3,7 miljoen euro aan voor de subsidieperiode 2025 tot 2028, maar in het advies wordt nu iets meer dan 2 miljoen euro toegekend aan de toneelgroep.

Kristel Baele, voorzitter van de Raad voor Cultuur, vertelde in De Volkskrant dat meldingen over grensoverschrijdend gedrag binnen de ITA ook mee hebben meegespeeld in het advies. "We zijn met ITA in gesprek geweest over sociale veiligheid en werkdruk. In de aanvraag geven ze niet aan hoe dat beter kan", aldus Baele.