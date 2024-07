Hoop op nieuw onderwijs in het Gooi: "Op deze school staat het kind centraal"

Ze zijn al te vinden in Amsterdam, Utrecht en Den Bosch, maar een zogenoemde Agora-school moet straks ook in het Gooi komen. Dat vindt Tom Jonkman, één van de bestuurders van Agora Gooi. "Je merkt dat er in Nederland steeds meer behoefte is aan nieuw onderwijs. Het systeem dat we nu hebben is over de houdbaarheidsdatum heen."

Samen met een groep ouders en onderwijsprofessionals startte hij een initiatief om een nieuwe basis- en middelbare school te realiseren. Sommige van hen zijn zelf vader of moeder, waaronder Jonkman. "Mijn zoon zou ook veel beter in een andere vorm van onderwijs gedijen. Maar ik doe dit niet alleen voor hem. Ik doe dit omdat ik echt geloof in dit nieuwe systeem en denk dat veel kinderen hier echt baat bij hebben."

Veel interesse

Hij is daar niet alleen in. Sterker nog: toen hij andere ouders in de regio vertelde over zijn plannen, kreeg hij meteen veel bijval. "Je merkt dat er een enorme behoefte is aan vernieuwing in het onderwijs. Er waren direct honderden ouders die op kwamen dagen op informatieavonden over de mogelijk nieuwe school in het Gooi."