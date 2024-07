Bestuurder vlucht en laat zwaargewonde vriend achter na zwaar ongeluk in Midwoud

De rechtbank was verbaasd dat de Nibbixwouder na de botsing en de klap tegen het hek op geen enkel moment aandacht besteedde aan zijn vriend, die naast hem zat. "Hebt u niet één keer naast u gekeken?", vroeg de voorzitter van de rechtbank zich af. "Eigenlijk niet eens", antwoorde De V. "Ik was in shock, wist niet wat ik moest doen. Ik dacht alleen maar: 'Ik moet naar huis'."

De officier van justitie las namens de bijrijder een ingrijpende slachtofferverklaring voor. "Het ongeluk heeft mijn leven op z'n kop gezet. Voor mij staat het leven stil, terwijl jij het lef had om grappen over het ongeluk te maken. Hoe haal je het in je hoofd om hier grappen te maken?", klonk het op verwijtende toon.

'Niet met zoontje voetballen'

De bijrijder liep hersenletsel op en heeft last van chronische hoofdpijn. Hij kampt daarnaast met geheugenproblemen en kan slecht prikkels verdragen. "Ik kan niet meer werken en mijn vriendin is mantelverzorger geworden. Ik zal nooit met mijn pasgeboren zoontje kunnen voetballen of ravotten. Niets is nog onbezorgd. Dat neem ik je nog het meest kwalijk. De impact van dit ongeluk is zoveel groter dan alleen voor mijzelf. Ook mijn omgeving wordt erdoor beïnvloed. Geen enkele straf voor jou is wat mij betreft hoog genoeg. Ik heb levenslang, omdat ik naast je in de auto zat."

