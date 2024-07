Koeman-setje in Koeman & Koeman: "Europese titel goed voor naamsbekendheid"

Ze leerden elkaar kennen tijdens het EK voetbal in 2004, ze keken samen een wedstrijd en gingen daarna stappen in Hoorn. En toen sloeg de vonk tussen Eline en Dirk-Jan Koeman al snel over. "Hij heette ook Koeman en het klikte gelijk", vertelt Eline lachend.

Een écht Koeman en Koeman-setje dus. De tweede in deze serie, na Piet en Tine Koeman-Koeman uit Berkhout. En, het blijkt een vruchtbare relatie, want het gezin is inmiddels uitgebreid met Elise (10) en Thomas (8). "100% Koemannen", zegt de moeder met een glimlach. En het zijn ook echte Oranjefans, want geen wedstrijd van het Nederlands elftal wordt overgeslagen. "Tegen Turkije liepen ze te gillen dat ze moesten winnen", vertelt Eline. "Toen het 1-0 werd voor Turkije stonden de tranen bij Elise in haar ogen."

Reservebank

Gelukkig liep het allemaal goed af voor de mannen van naamgenoot Ronald Koeman, nu staat de halve finale tegen Engeland voor de deur. Als het aan Dirk-Jan ligt, mag er wel het nodige worden veranderd aan de basisopstelling: "Ik vindt dat Weghorst en Malen moeten starten, zet Depay en Simons maar op de reservebank."

De 8-jarige Thomas is het daar niet helemaal mee eens. Depay verdient volgens het voetballertje van SEW nog een kans, Simons kan op minder begrip rekenen. "Simons doet alleen maar trucjes en dat moet je niet doen op een EK. Daar moet je serieus zijn, het EK is maar één keer in de vier jaar!"

Dan de voorspelling. Het gezin uit Nibbixwoud houdt goede hoop, mits het niet uitdraait op strafschoppen. "Dan liggen we eruit en kunnen ze de koffers pakken", denkt vader Dirk-Jan. "Ik hoop dat we Europees kampioen worden, dat is wel zo goed voor onze naamsbekendheid", aldus Eline.