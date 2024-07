Telstar-trainer Correia maakt zich geen zorgen ondanks dikke nederlaag tegen Jong Ajax

Al vroeg in de wedstrijd kwam Telstar op een 1-0-achterstand. Nog voor de rust werd het 2-0 voor de Amsterdammers. In de tweede helft kwam Telstar terug in de wedstrijd door een goal van invaller Sebastiaan Hagedoorn. Daarna liep Ajax uit naar 5-1. "Zo'n oefencampagne is leuk, maar de uitslag is niet het belangrijkste. Wij hebben echt mooie dingen laten zien vandaag."

Versterkingen

Correia vertelde dat hij nog op zoek is naar wat ervaren krachten. De focus ligt dan op een linker centrale verdediger en een aanvaller. "Wel een speciale spits die wat kan forceren. Een soort van targetman met lengte. Ik denk dat wij nu wel wat ervaring en leiderschap missen. Wij moeten geduldig zijn. Net zoals ieder jaar stromen de eventuele versterkingen vaak pas in augustus in bij Telstar."

Telstar begint aan de Keuken Kampioen Divisie op vrijdag 9 augustus. Dan gaat de ploeg van Correia op bezoek bij Vitesse. Overigens hoopt de Gelderse club volgende week te horen of ze überhaupt mogen starten aan de competitie. Vorige week werd de proflicentie van de club ingetrokken vanwege een gebrekkige begroting, maar hiertegen ging Vitesse in beroep.

Opstelling Telstar: Ronald Koeman, Tristan Dekker, Mitch Apau, Guus Offerhaus, Jayden Turfkruier, Youssef El Kachati, Zakaria Eddachouri, Tyrese Noslin, Tom Overtoom, Mees Kaandorp, Devon Koswal

Wissels Telstar: Cain Seedorf, Adil Lechkar, Jay den Haan, Achraf Oughcha, Remi van Ekeris, Sebastiaan Hagedoorn, Joey Houweling