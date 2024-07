Ondernemers snacken mee met succes van Oranje

Het gaat hard bij verschillende ondernemers in Noord-Holland. Bij Bakkerij Goemans, die meerdere winkels in de provincie heeft, vliegen de oranjetompoucen werkelijk de deur uit. "De Oranjekoorts merken wij hier wel, ja. Er staat in de ochtend al een lange rij, mensen willen iets feestelijks in huis halen. We hopen echt dat we de finale halen, ook als we geen tompoucen zouden verkopen!"

Bij Keurslagerij van der Geest in Haarlem zit de sfeer er ook goed in. Dit jaar worden er 'waanzinnig veel' snacks verkocht. Quiches, dipjes, gevuld stokbrood. "Mensen willen een goedgevulde borrelplank, echt heel gezellig. Voor de halve finale hebben we dit keer ook oranjeballen. Dat zijn gehaktballen met oranje paprika's. Ik verwacht morgen weer drukte hoor, om acht uur 's avonds wil iedereen toch een bite naast hun drankje."

Anne & Co, de dorpswinkel in Ilpendam, speelt ook in op het succes van de heren. Ook daar vliegen de vooraf gereserveerde oranjetompoucen over de toonbank. Maar dat niet alleen, ook ander oranjegebak, gin&tonic-champagne, partymixes en bier gaan als een raket. "Echt binnen no-time. We staan woensdag weer te juichen. Niet alleen voor Anne & Co natuurlijk, maar voor het hele land."

Tekst gaat verder onder de foto