Oliebollen en het Nederlandse weer: jonge Gooise nieuwkomers zelf aan de slag als journalist

De scholieren hebben hun nieuwsonderwerpen zelf bedacht en gemaakt. Zelf bellen, een interview voorbereiden, afspraken maken met mensen en ook zelf filmen en monteren.

De onderwerpen kozen ze vanuit hun eigen belevingswereld en gaan allemaal over wat ze het eerst opviel aan Nederland. Zo doken ze in het fenomeen oliebollen en leerden ze meer over het alsmaar veranderende Nederlandse weer waar iedereen steen en been over klaagt.

De schoolklas werd begeleid door journalisten van NH en NH Gooi. Dat doen de omroepen niet voor het eerst. Eerder werden dezelfde lessen al gegeven op andere middelbare scholen.

Hun nieuwe thuis en de taal leren kennen

De lessen hebben meerdere doelen. "Ze leren het vak als journalist, maar we proberen ze ook te leren hoe je bijvoorbeeld echt en nepnieuws herkent aan de hand van voorbeelden. Zeker de betrouwbaarheid van het nieuws is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend", vertelt Harmen van der Ploeg, eindredacteur van NH.

"Daarnaast leren ze door zelf aan de slag te gaan onze taal beter kennen en doen ze ook sociale contacten op."

De jongeren in de klas komen uit alle windstreken. Sommigen zijn met hun ouders gevlucht voor het oorlogsgeweld uit Oekraïne en Syrië, maar er zijn ook kinderen van expats uit Zuid-Afrika en Egypte. De voertaal in de klas is Nederlands, de taal die ze ook onderling spreken. Het is opmerkelijk hoe snel ze het Nederlands al onder de knie hebben.