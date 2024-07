Dolfijn zwemt in Noordzeekanaal, kans op slagen reddingsactie minimaal

Op dit moment komen er meldingen binnen dat de dolfijn aan de westkant van de Velsertunnel zwemt. Op basis van de beelden lijkt het te gaan om een gewone dolfijn (Delphinus delphis), maar een andere soort zoals de gestreepte dolfijn kan nog niet helemaal worden uitgesloten.

Zondagochtend werd er voor het eerst gemeld dat er mogelijk een dolfijnachtige was gezien vanaf een zeilboot. Maar die waarneming was maar kort en zonder beeldmateriaal. Dinsdagochtend kwam er opnieuw een melding binnen en dit keer kon beeldmateriaal bevestigen dat er inderdaad een dolfijn in het kanaal zwemt.

Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn heeft nog veel vragen. "We weten niet hoe het dier eraan toe is, en of het een jong dier is of een oud dier. Misschien is het nog wel moeder-afhankelijk en heeft het eigenlijk melk nodig, dat is zeer zorgelijk", aldus van den Berg.

Hulpverleners kunnen weinig doen

Volgens Van den Berg is het aantal opties om het dier te helpen beperkt. Een dolfijn vangen en naar open zee brengen is bij wet verboden. "We kunnen nu alleen kijken en informatie verzamelen", zegt ze. Als het dier moeder-afhankelijk is zal het snel verzwakken en aanspoelen. Dan kan hulp geboden worden, maar voor die tijd kunnen hulpverleners weinig doen.

Stichting SOS vermoedt dat het dier per ongeluk via de sluizen van IJmuiden het kanaal is binnen gekomen. "Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat hij via de andere kant gekomen is, dan is hij al zolang onderweg, dat zou opgemerkt zijn", aldus Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn.

Enkele dolfijn is reden tot zorg

Het Noordzee kanaal is geen normaal leefgebied voor dolfijnen. De meeste dolfijnensoorten leven in grote sociale groepen, dus een dolfijn alleen in dit gebied is al reden tot zorg. Daarbij komt dat de weg terug naar open zee gesperd wordt door de sluizen. Van deze dieren is bekend dat ze soms per ongeluk in een gebied komen, maar niet goed eruit durven te zwemmen