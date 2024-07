Die-hard Haarlemmermeerse Minecrafters krijgen subsidie om nóg meer te gamen

Met de parken die de leerlingen in Minecraft bouwen, doet de gemeente niets. "Deze les is vooral educatief", licht Gerding toe. Tijdens eerdere bezoeken van raadsleden hebben de leerlingen al geleerd over democratie, en bij deze Minecraft-les zetten ze vaardigheden in als creativiteit, samenwerking en ruimtelijk inzicht.

Momchil hoopt dat zijn voorstel om een stadspark in Minecraft te bouwen, zal leiden tot meer echte parken. "Als we zo doorgaan, kan de wereld niet meer bestaan. Er moeten genoeg parken zijn. Dan kunnen we terugkeren naar een normale wereld", zegt hij terwijl hij samen met zijn groepje hun ideale park afmaakt.