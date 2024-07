Imker haalt 20.000 bijen weg boven fietspad in Assendelft

Beide imkers hebben geen idee waar deze koningin met haar volk vandaan is gekomen. "Het kan bij een andere imker zijn geweest, die slordig is geweest omdat zijn kast te vol zat of ergens uit een spouwmuur", zegt imker Erik. "Ze zijn nu bij mij in de bijenkast in Zaandam." Erik had gelukkig nog wat ruimte voor het bijenvolk.

En dat is maar goed ook, want ze kunnen niet overleven in de natuur. "Zo'n volk heeft een onderkomen nodig", voegt imker Jaap toe. Deze bijen hebben geen echt gevaar gevormd. "Bijen steken alleen als ze in gedrang komen, dat is bij een zwerm een stuk minder", aldus Jaap. Imker Erik: "Toch kan het gevaarlijk zijn als het gigantische nest opeens naar beneden valt op een druk fietspad."