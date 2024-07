Slibsilo's 'van 50 olifanten zwaar' flinke stap op weg naar duurzame waterzuivering in Beverwijk

Om het slib dat overblijft na het zuiveren van ons riool- en afvalwater te kunnen gebruiken als brandstof voor de huisvuilcentrale in Alkmaar moet het eerst gedroogd worden. Dat gebeurt nu nog in Beverwijk met een gasgestookte installatie. Een dure, inefficiënte methode die miljoenen kubieke meters aardgas kost. Dat maakt het HHNK tot een van de grootste energieslurpers van onze provincie. Het HHNK streeft ernaar om het energiegebruik terug te dringen. Binnen een paar jaar zou het reinigingsproces van riool- en afvalwater zo goed als circulair moeten zijn.

Restwarmte

Om energie te besparen, wordt vanaf volgend jaar de gasgestookte drooginstallatie in Beverwijk gesloten. De tonnen grijze modder die overblijven na afvalwaterreiniging worden dan opgeslagen in de nieuwe silo's. Vanuit die silo's wordt het slib per vrachtwagen overgebracht naar Alkmaar. Daar komt binnen een jaar een nieuwe drooginstallatie die gebruik maakt van de restwarmte van de huisvuilcentrale (HVC) om het slib te drogen. "We willen heel graag stoppen met de energieverslindende slibdrooginstallatie", zegt Marjan Leijen, bestuurder bij het HHNK. "Om die installatie te kunnen sluiten, hebben we deze silo's nodig en kunnen we een enorme stap zetten in de verduurzaming van ons Waterschap", aldus Leijen.