Dit weekend 'forse verkeershinder' in Amsterdam door afsluiting A10 Zuid

Door de werkzaamheden aan het station Zuid is de binnenring van de A10 dicht vanaf knooppunt Amstel tot aan afrit S108 Oud Zuid. Ook is de A10 Oost binnenring ter hoogte van knooppunt Watergraafsmeer dicht. Door de afsluitingen zal aan de zuidkant van Amsterdam door het verkeer veel hinder worden ervaren.

"Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd, die kan oplopen tot 60 minuten", schrijft Rijkswaterstaat. "We adviseren weggebruikers goed voorbereid op weg te gaan en voor vertrek de actuele verkeersinformatie te raadplegen."

Omleidingen

Het verkeer wordt via verschillende routes omgeleid door middel van gele borden langs de weg en informatiepanelen boven de weg. Vanuit het zuiden vanaf de A1 en A2 wordt het verkeer in de richting van de A10 Zuid omgeleid via de A9 en A4. Het verkeer richting het noorden kan bovendien omrijden via de A10 Oost en A10 Noord.

Het verkeer op de A10 Noord richting de A10 Zuid wordt vanwege de afsluiting bij Watergraafsmeer omgeleid via de A1, A9 en A4. De buitenring van de A10 Zuid in de richting van A1 (Hengelo) en A2 (Utrecht) blijft wel open.

De afsluiting van aankomende 12 tot 15 juli is de tweede weekendafsluiting van de A10 Zuid tijdens het project Zuidasdok. In totaal zullen er na de afsluiting van dit weekend nog zes afsluitingen volgen voor werkzaamheden rond het project in Zuid.