Texelaars ongerust door schietoefeningen F35's en helikopters op Vliehors

De straaljagers moeten volgens de regels bijna twee kilometer uit de kust blijven. Als de piloten over het eiland vliegen, zijn ze in overtreding. "Maar ik betwijfel of ze zich aan de richtlijnen houden", zei Gerard Roeper, die in de buurt van de vuurtoren in De Cocksdorp woont. Hij ziet ze regelmatig overvliegen. "Met een verrekijker kon ik de piloot makkelijk zien zitten. U zegt dat de vliegtuigen hoog blijven, maar uit ervaring weet ik dat het niet gebeurt."

Vorige week kwam volgens Roeper een F35 straaljager heel laag over. "Dan trekt ie voor de kust op. Die naverbrander hoor je dan wel even. Om vervolgens weer te duiken op de schietrange. Ik heb de indruk dat het de laatste tijd veel drukker is geworden."

De commandant gaf bewoners het advies om contact op te nemen met Defensie. "Meld dat alstublieft", zie hij. "Want er mag absoluut niet over het eiland gevlogen worden."

Gevaarlijke wereld

Niet iedereen in de zaal was negatief. "Als je ziet wat er in de wereld gebeurt, vraag ik mij af waarover we hier nu zeuren", zei de Texelse agrariër Henk van der Star. "Het is een gevaarlijke wereld, dat overleef ik nog wel. Maar ik vraag mij af of mijn kinderen het overleven. Als ik op televisie ziekenhuizen vol zie met dode kinderen, waar zitten we hier dan over te zeiken?"