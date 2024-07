Hockeyicoon Teun de Nooijer: "Mijn kracht was om iets op de helft van de tegenstander te creëren"

Als hockeyer was Teun de Nooijer creatief, sterk aan de bal en waren zijn acties vaak onnavolgbaar. Geen wonder dat de vergelijking met Johan Cruijff snel was getrokken. Ze deelden bovendien hetzelfde rugnummer: 14.

De Haarlemmer won, nog veel meer dan zijn voetballende evenknie, alles wat er maar te winnen viel: meerdere Olympische medailles, zowel een Europees als wereldkampioenschap. Ook was hij zesvoudig winnaar van de Champions Trophy. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vele nationale en internationale prijzen met zijn club Bloemendaal.