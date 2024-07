Oostbrug moet reizigersdruk op IJ verlichten: "Fijn, maar deze pont ga ik missen"

"De komst van de brug is een historisch moment", zegt Melanie van der Horst, wethouder Verkeer en Vervoer over de Oostburg. "Ik ben ontzettend blij dat de brug er nu echt gaat komen. We hebben inmiddels 100.000 inwoners in Noord en dat aantal gaat ook nog groeien. Je ziet dat er steeds meer ponten nodig zijn, maar we kunnen niet oneindig ponten extra bijzetten, want uiteindelijk moeten er ook gewoon schepen over het IJ, en dat gaat op gegeven moment botsen dus we moeten de lucht in."

Zodra de brug klaar is, wordt de Oostveer uit de vaart genomen. Of de Oostbrug straks ook toegankelijk is voor bromfietsen, sluit de wethouder nog niet helemaal uit. "Daar moeten we het nog over hebben."

Noodzaak

De komst van de brug is een overwinning voor Myriam Corzilius van het Amsterdam Fietsmuseum die vorig jaar samen met de fietsersbond een demonstratie organiseerde voor de noodzaak van de brug. "Ik ben ontzettend blij met dit nieuws", aldus Corzilius. "De brug zou alleen wat eerder moeten komen." De fietsersbond hoopt dan ook dat de bouw van de brug geen extra vertraging oploopt. "Hij zou eerst in 2032 komen, dus hij is al twee jaar uitgesteld", zegt Florrie de Pater van de Fietsersbond.