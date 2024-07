Twijfelachtige eer voor 'koploper' Enkhuizen: vrijwilligers rapen 49.000 peuken op

Een week lang waren de ogen van de vrijwilligers naar beneden gericht, op jacht naar achtergelaten filters van sigaretten. Judith van Duijne uit Enkhuizen was één van de rapers die de afgelopen week Enkhuizen weer een stukje schoner maakte. "Ik heb in totaal iets van 5 uur geraapt, met een grijpertje. Dan heb je wel genoeg sigaretten gezien."

Vuilniszakken vol werden er opgehaald, in totaal bijna 50.000. "We hebben ze geteld. Niet één voor één, maar in een yoghurtbakje gaan er 500. Zo konden we precies bijhouden op hoeveel sigaretten we zaten."

460.000 sigarettenfilters geraapt

Van alle plekken waar is meegedaan aan de actie, scoorde Enkhuizen het hoogste aantal. In heel Nederland werden in 84 plaatsen zo'n 460.000 sigarettenfilters geraapt. De grootste peukenoogst was dit jaar dus in Enkhuizen, gevolgd door Gouda (36.180) en Leiden (28.281). "Dat is eigenlijk heel treurig natuurlijk. Maar bij hoge aantallen komt het bewustzijn hopelijk wat sneller. En let wel, we hebben niet eens heel Enkhuizen gedaan. We zijn vooral in het centrum geweest en bij hotspots als het station, bij kroegen en parkeerplaatsen. Lydia en Henk van Marle waren onze meest actieve rapers."

Op het vlak van bewustzijn is nog een wereld te winnen, weet Van Duijne. "Sigarettenfilters zijn enorm slecht voor het milieu. Er zitten veel giftige stoffen in die schadelijk zijn voor alles dat leeft. Wist je dat één peuk tot acht liter grondwater vervuilt? Ook verdwijnen de filters zelf nooit helemaal uit ons milieu, omdat het plastic is. Toen ik zelf nog rookte, wist ik dat ook niet."

Tekst gaat verder onder de video.