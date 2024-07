Plan voor aanpak Kolenkitbuurt; sloop en honderden nieuwbouwwoningen

"In het Sinjeur Semeynsblok snakken bewoners al een geruime tijd naar betere woningen", legt Van Dantzig uit. In het voorgestelde plan worden 222 woningen gesloopt en zullen er 385 nieuwbouwwoningen aan de Sinjeur Semeynsstraat voor terug in de plaats komen. Aan het Piet Paaltjenspad zullen 18 karakteristieke woningen worden getransformeerd.

Daarmee zorgen de bouwplannen in de Kolenkitbuurt Midden in totaal voor 145 extra woningen. Daarvan is 73 procent sociale huur, 14 procent middelhuur en 13 procent vrije sector huurwoningen.

Huurders waarvan een woning gerenoveerd wordt, krijgen de mogelijkheid terug te keren en hier te blijven wonen. Ook kunnen zij ervoor kiezen om met 'stadvernieuwingsurgentie' te verhuizen naar een andere woning buiten de buurt.

Groenere wijk

De gemeente laat in het voorgestelde plan weten dat de nadruk bij de herinrichting van de wijk ligt op vergroening. "Deze mooie stap zal voor de Kolenkitbuurt Midden niet alleen zorgen voor meer en betere woningen, maar we kiezen hier voor verdichten zonder dat het ten koste gaat van een aantrekkelijker en groener leefgebied", aldus Van Dantzig.