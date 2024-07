Niet studeren, maar ondernemen of tussenjaar: deze scholieren kiezen een andere route

Nadat Jelle Mul (18) zijn havodiploma haalde, begon hij aan een opleiding Business Studies. Twee weken later schreef hij zich weer uit. Van het stemmetje in zijn hoofd moest hij zijn droom achterna: voor zichzelf beginnen. In maart van dit jaar - de dag na zijn 18e verjaardag - schreef hij zich in bij de Kamer van Koophandel.

Voor zijn bedrijf 'Dekzwabber' reist hij met zijn bus door heel de provincie. Met een team van vier man schrobt en polijst hij boten.

"Toen ik acht was verkocht ik al plantjes aan mijn buren. Ondernemen zit blijkbaar in mijn bloed." Inmiddels wordt er ook al geflyerd in Friesland. "Uiteindelijk wil ik dat er op alle havens in Nederland een 'dekzwabber' is om boten schoon te maken", vertelt hij tegen mediapartner Streekstad Centraal.

'Nachten wakker'

Een eigen bedrijf is een grote verantwoordelijkheid, en zorgt voor volwassen zorgen: "Voor nu zijn we nog niet winstgevend en sta ik in het rood. Ik denk dat het wel goed komt, maar toen mijn bus stuk ging, lag ik wel een paar nachten wakker."

Hoewel zijn studerende vrienden die zorgen (nog) niet kennen, heeft hij geen spijt van zijn keuze. "Ik leef een heel ander leven dan mijn vrienden die zijn gaan studeren, maar leer nu ook andere jonge ondernemers kennen."