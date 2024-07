Amsterdammer Jesse Edwards gaat in de NBA spelen: "Het hoogst bereikbare"

"Dat dit Jesse gelukt is, is waanzinnig", zegt oud-coach van BC Apollo, Wierd Goedee. "Dit is het hoogst bereikbare. Hij gaat daar de zomer zijn best doen. Heel bijzonder, want de concurrentie is er moordend."

Tijdens de zomercompetitie proberen NBA-clubs verschillende spelers uit voor het hoofdseizoen dat in oktober start. Edwards: "Ik kan zo opgeroepen worden van de zomer om mee te spelen, daar kijk ik echt naar uit. Om daar op de vloer te staan."

Quinten Post

De eveneens 24-jarige Quinten Post is geselecteerd door de Golden State Warriors gekozen om in de NBA te basketballen. Hij speelde de afgelopen jaren voor de universiteit van Boston. Post is 2.13 meter en staat bekend om zijn goede schoten van afstand.