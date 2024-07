Kan de Noord-Hollandse biervoorraad de Oranjegekte wel aan?

Het was een feest van jewelste, toen Nederland afgelopen zaterdag de kwartfinale met 2-1 won van Turkije. De cafés en pleinen puilden uit met hossende mensen. "Het was zelfs drukker dan wij hadden verwacht", vertelt een medewerkster van De Koning in Alkmaar. Daar was het al vroeg erg druk. "We hadden verwacht dat de bezoekers wat later zouden komen. Tussen 19.00 uur en 19.30 uur liep het café al vol."

Dat leverde overigens geen problemen op, ook niet voor de biervoorraad. "We kwamen niks tekort. En voor woensdag hebben we ook genoeg ingeslagen."

Oranjebier

Brouwerij de Werf uit Enkhuizen is bijna door de voorraad van hun speciale Porno Blond oranjebier heen. De Enkhuizense brouwerij krijgt steeds meer telefoontjes uit het hele land om het biertje met de oranje kleur te leveren. Met de huidige voorraad redden ze het nog wel tot de halve finale tegen Engeland op woensdag, maar als Nederland de finale haalt denkt Pieter Boy dat zijn brouwsel uitverkocht raakt. "We begonnen met achtduizend liter en zitten nu op het einde van de voorraad. Ik geloof dat we nog zo'n duizend liter over hebben", vertelt de brouwer.

Het speciale biertje is erg populair. Dat merken ze ook bij eetcafé Piet Pann in Schagen. "Dat bier verkochten we sowieso al veel, maar nu helemaal", vertelt mede-eigenaar Renate. "Als Nederland speelt, zit iedereen aan het oranjebier." Bezoekers van het eetcafé in Schagen hoeven niet bang te zijn dat ze de wedstrijd tegen de Engelsen zonder gerstenatje moeten kijken. "We hebben hier bier genoeg, ook voor woensdag."