Hoofdverdachte explosies Koog aan de Zaan moet bijna 4 jaar achter de tralies

Een 40-jarige man uit Amsterdam krijgt 2,5 jaar cel opgelegd. De andere man (50) uit Amsterdam krijgt iets meer dan een maand gevangenisstraf. Ook de man uit Zaandam zit 43 dagen achter de tralies. De verdachte uit Diemen is vrijgesproken.

Autobranden

De verdachten probeerden met de branden en explosies de verklaring van een getuige (de zoon van de toenmalige bewoners) in een lopende strafzaak tegen de hoofdverdachte te beïnvloeden.

Zo werd in juli 2021 een vuurwerkbom aan de achterzijde van een woning aan het Kuipersveld gegooid. In de maand daarvoor gingen twee auto's in vlammen op. Eerder waren er al meerdere meldingen geweest van explosies en in februari van dat jaar rukte de Explosieven Opruimingsdienst uit voor een verdacht pakketje.

De rechter oordeelt dat de hoofdverdachte uit Koog aan de Zaan gedurende een periode van ruim zeven maanden heeft deelgenomen aan een criminele organisatie met als doel het plegen van geweldsdelicten die bedoeld waren om een getuigenverklaring in zijn strafzaak te beïnvloeden. Hij wilde dat de getuige zijn eerdere verklaring zou wijzigen bij de behandeling van de zaak bij het gerechtshof.

Ondergedoken

De incidenten zorgden voor veel onrust in de wijk. De toenmalige bewoners zijn ondertussen al een lange tijd ondergedoken. Volgens de rechtbank voelden zij zich 'genoodzaakt om hun woning definitief te verlaten en elders in het land een onderkomen te vinden.'