Een goed bewaard geheim ligt verscholen in het Smithuyserbos bij Hilversum

Achter de bomen in het Smithuyserbos, aan de rand van de provincie Noord-Holland, ligt een magisch kasteeltje: Wolfsdreuvik. Het kasteeltje dankt zijn naam aan wolven, die er tot diep in de achttiende eeuw te vinden waren.

“Het is betoverend. Als je door het bos loopt en dan in een keer oog in oog staat met het kasteeltje, dat is heel bijzonder”, zegt beschermvrouwe Yvette van den Berg over de magie die het kasteeltje met zich mee brengt.

Lokaal ontwerp

Wolfsdreuvik werd gebouwd in 1938 in opdracht van de eigenaar, de familie Bouvy, en is ontworpen door de Larense architect Jan Rebel. Een woonhuis in ’t Gooi diende als inspiratiebron voor hoe het torentje uiteindelijk zijn huidige vorm heeft gekregen.

