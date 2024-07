Glazenwasser Theodorus (73) heeft spullen weer terug na politie-inval: "Nooit verwacht"

Toen Theodorus (achternaam bekend bij de redactie) vorige maand zijn gordijn opendeed en uit zijn slaapkamerraam keek, wist hij meteen dat het foute boel was. Het aanhangertje met daarin een glazenwasinstallatie en ander gereedschap was weg, gestolen. "Ik was toen best wel in paniek, de aanhanger was niet verzekerd en ik heb zoveel plezier in mijn werk, het is verschrikkelijk als dat je overkomt."

De 73-jarige glazenwasser plaatste nog een foto van zijn aanhanger op de Facebook-pagina 'Je ben Twisker als'.... in de hoop dat iemand iets gezien zou hebben. Er kwam geen reactie en Theodorus besloot nieuwe spullen aan te schaffen: "Ik ben al gepensioneerd, maar ik vind het werk zo leuk. Je bent lekker bezig en het contact met de mensen is ook erg fijn. Klanten nodigen je uit voor een kopje koffie en delen hun wel en wee. Ik wilde graag weer aan de slag om mensen blij te maken."

En toen kwam de politie-inval zondagmiddag bij een loods aan de Gildenweg in Blokker. De politie had een tip gekregen en vond onder andere een boot en andere goederen. Twee personen werden aangehouden wegens heling. Een oplettende journalist zag het aanhangertje staan en seinde Theodorus in. "Ik zag de foto's en zag meteen dat het mijn aanhangertje was. Ik herkende meteen de IKEA-kast die ik erin heb gebouwd."

Tekst gaat verder onder de foto.