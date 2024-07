Na jaren heeft centrum Beverwijk eindelijk een openbaar toilet, doet-ie het niet

Het was jarenlang al de wens van horeca-uitbaters, klanten en winkeliers om een openbaar toilet te hebben in het centrum van Beverwijk. Uiteindelijk kwam die in de Beverhof en leek het probleem te zijn opgelost. Helaas. Het toilet is er inmiddels wel, toch is de deur al maanden op slot.

Hoge nood

Hoge nood hebben, maar nergens terecht kunnen. Het is dé nachtmerrie voor de 60-jarige Monique de Reus. Al ruim 30 jaar heeft zij last van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) en is het hebben van een wc in de buurt te allen tijde een must. Een middagje shoppen in Beverwijk zit er voor haar dus al jaren niet in, aangezien het al die tijd heeft ontbroken aan een openbaar toilet in de winkelstraat en zijn directe omgeving. Maar nu, eindelijk, is er eentje: in winkelcentrum Beverhof. Dat si dan het goede nieuws, het slechte is dat deze al maanden niet toegankelijk is vanwege een weigerend betaalsysteem.



Voor Monique is het dan ook een drempel om een bezoek te brengen aan de grote winkelstraat van Beverwijk. "Ik moet altijd op voorhand weten of ik naar de wc kan gaan. Anders zit het risico erin dat het fout gaat. Het is belachelijk dat er gewoon geen goed werkend openbaar toilet is in de Beverhof."