Met haar ontwerpen bootst architect Gabriela de natuur na

Myceliumbaksteen

Een van de manieren waarop Gabriela de natuur voor zich laat werken, is het inzetten van mycelia. Dat is het netwerk van wortels van schimmels, zoals van paddenstoelen en zwammen. Die worden samen met een plantaardig materiaal in een vorm gedaan, waar het mycelium dan zijn werk doet en door overal doorheen te groeien, de materialen aan elkaar verbindt, tot er een vorm ontstaan is waarmee gebouwd kan worden. Als voorbeeld laat ze een 'baksteen' zien, die gemaakt is van hennep, kalk en mycelium. "Het is sterk, ademt, is brandwerend, absorbeert CO2; het is een fantastisch materiaal."

De verbondenheid met de natuur is iets dat Gabriela met zich meedraagt vanuit haar Boliviaanse wortels. Het zou leuk zijn als Nederlanders zich dat ook realiseren: "Dat zij voelen dat ze onderdeel zijn van de natuur en die ook kunnen eren, koesteren en er dankbaar voor zijn. Dankbaarheid is heel belangrijk."