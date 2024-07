Texelse kunstenares Ericka komt met prijswinnende en eigentijdse versie van Doornroosje

De Texelse kunstenares Ericka Voortman grijpt in haar nieuwste expositie in de kunstboet bij Den Hoorn terug op het sprookje Doornroosje. Verschil is dat in Het ontwaken van Rosie Doorn de hoofdpersoon niet op een prins wacht om wakker gekust te worden maar zelf wakker wordt. Eerder maakte Ericka al exposities als Zielskapje, het Hart van Venus en Viswijven in de Boet van Klemat. Ze kreeg er vorige maand de Texelse Cultuurprijs voor.